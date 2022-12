Allerta smog in tutta l’Emilia Romagna: da domani stop euro 4

MeteoWeb

Scatta l’allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna. Viste le previsioni di superamento dei limiti di polveri sottili, saranno da bollino rosso tutte le province della regione da domani, giovedì 22 dicembre, fino a venerdì 23. Per le zone emiliane, quindi da Piacenza a Bologna e Ferrara, si tratta in realtà di un’estensione delle misure d’emergenza, perché a causa dei livelli di smog il provvedimento era già scattato lunedì scorso, 19 dicembre.

Per i prossimi due giorni, dunque, scatta la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti, compresi i motori diesel euro 4, in tutti i Comuni compresi nel Piano regionale per la qualità dell’aria. Previsti anche altri provvedimenti emergenziali come lo stop alle biomasse o la riduzione di un grado del riscaldamento. Le misure restano in vigore fino a venerdì incluso, quando sarà effettuato un nuovo controllo e sarà emesso un nuovo bollettino da parte di Arpae, l’agenzia ambientale della Regione.