Allerta valanghe in Trentino: pericolo marcato anche vicino alle piste

“Marcato” il pericolo di valanghe oggi in Trentino: lo comunica MeteoTrentino sottolineando che “un singolo appassionato di sport invernali può facilmente provocare il distacco di valanghe. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Sui pendii carichi di neve ventata sono possibili valanghe di medie dimensioni“. Secondo le previsioni “i punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Attenzione nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, come pure nelle zone vicino alle creste esposte in tutte le direzioni. I punti pericolosi sono attualmente presenti in modo pronunciato anche nelle immediate vicinanze delle piste. Inoltre occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata di più recente formazione“.

