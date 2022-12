Allerta Valanghe in Valle d’Aosta, codice arancione fino a domani

MeteoWeb

L’allerta gialla per valanghe emessa ieri diventa arancione: lo comunica il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta nell’ultimo bollettino valido dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani. L’allerta interessa la zona del Gran Paradiso, in Alta Valle, la valle del Gran San Bernardo, la Valpelline e la testata della Valtournenche. Nelle stesse zone, escluse le valli del Gran Paradiso, si registra anche una criticità gialla per rischio idrogeologico.

“Date le condizioni di saturazione dovute alle precipitazioni delle ultime 24 ore e alle piogge attese per il pomeriggio e la serata di oggi nella zona D (Valle del Gran San Bernardo, Valpelline e testata della Valtournenche), si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche,” si legge nel bollettino.

