Alluvione Ischia: gli angeli del fango si arrendono alla pioggia

Gli “angeli del fango“, una settantina di ragazzi di Ischia, sono arrivati di buon mattino a piazza Bagni per continuare a spalare il fango che ha travolto Casamicciola sabato notte. Le piogge che cadono in modo intermittente da questa mattina, però, hanno impedito di farli operare in sicurezza, in quanto si è formato nuovamente un fiume di fango argilloso che sta scorrendo tra le case e le strade rendendo il terreno scivoloso, col rischio di altri distacchi franosi.

Tanta la preoccupazione dei residenti, che hanno chiesto ai ragazzi di non rischiare, di rinunciare a spalare ma i giovani intendevano resistere e continuare il loro lavoro, per liberare Casamicciola dalla melma. Alla fine è stato chiesto alle forze dell’ordine di intervenire per rimandare a casa i ragazzi, data la pericolosità della situazione.

I ragazzi, che non avrebbero smesso per nulla al mondo, hanno alla fine lasciato piazza Bagni e sono tornati a casa, comprendendo che con le attuali condizioni meteo avrebbero rischiato la vita e sarebbero stati d’intralcio per i soccorritori.