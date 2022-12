Alluvione Ischia, Curcio: “non paragonabile ad altre emergenze, presenti 3 fattori di rischio”

MeteoWeb

A Ischia “la situazione emergenziale in essere ha una peculiarità, perché vede la compresenza di tre fattori di rischio: la condizione preesistente di dissesto diffuso derivante da caratteristiche geologiche dell’isola. Ci sono poi attività in corso rispetto all’evento sismico del 2017: in quest’area sono stati effettuati interventi di natura strutturale su alcuni edifici. E poi l’evento del 2022. Questi fattori si integrano offrendo la visione di una situazione non paragonabile ad altre emergenze“: è quanto ha dichiarato questa mattina il capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, in audizione in commissione Ambiente alla Camera sul dl Ischia.

“Riteniamo necessaria l’attivazione di un processo specifico analogo a quello fatto per maxi emergenze sismiche, con adeguate risorse finanziarie e una prospettiva che non può che essere pluriennale,” ha sottolineato Curcio. Serve, “un provvedimento ad hoc per la complessiva messa in sicurezza del territorio che necessita di intervento normativo specifico. Il dipartimento si mette a disposizione per la parte tecnica“.