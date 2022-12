Alluvione Ischia, De Luca: “l’Italia è un chiacchierificio, scatta la liturgia dei disastri ambientali”

MeteoWeb

La tragedia dell’alluvione di Ischia ha riacceso i riflettori sulla vulnerabilità dell’Italia al rischio idrogeologico, ma anche le discussioni su temi come l’abusivismo edilizio e i disastri ambientali. Vincenzo De Luca, Presidente della Campania, parla della frana di Ischia come di “un evento drammatico” ma si scaglia anche contro ciò che definisce la “liturgia” di tv e mass media che si scatena dopo simili tragedie.

“Come sempre capita in Italia quando c’è una frana, una valanga di fango, nel nostro Paese la tragedia si raddoppia: dopo la valanga di fango, c’è quella della demagogia e delle chiacchiere al vento. L’Italia è il più grande chiacchierificio del mondo“, ha detto De Luca in una diretta Facebook. “Se andate a vedere i servizi tv sul dopo terremoto del 2017 a Ischia o sulle alluvioni, come nelle Marche, troverete quasi le stesse frasi – spiega De Luca – Ormai questa dei disastri ambientali è diventata una sorta di liturgia, un rito ormai codificato, la ricerca dello scandalo, l’intervista agli angeli del fango, chi non ha fatto cosa, i soldi non spesi. È una liturgia insopportabile e non c’è nessuno sforzo far capire quali sono le ragioni dei disastri, le cause dei ritardi, i problemi veri”.