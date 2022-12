Alluvione Ischia: ancora senza esito le ricerche della ragazza dispersa, prima notte fuori casa per gli sfollati

MeteoWeb

Ancora senza esito le ricerche dell’ultima dispersa della frana di Casamicciola, sull’isola di Ischia: le operazioni di ricerca sono concentrate tra via Celario e via Santa Barbara. Nel frattempo, prosegue l’assistenza dei vigili del fuoco alla popolazione per il recupero di masserizie e beni di prima necessità dalle abitazioni. In corso anche le operazioni di rimozione del fango per il ripristino della viabilità. Oggi sull’isola operano 220 vigili del fuoco con 83 mezzi di soccorso.

Sull’isola non piove da diverse ore e la prima notte fuori casa per gli sfollati è trascorsa senza criticità, nonostante paura e disagi. Buona notizie anche sul fronte frane: non sono arrivate segnalazioni in questo senso dalla zona rossa.

Cinquantaquattro famiglie residenti nella “zona rossa” non si sono allontanate dalle proprie case: lo ha reso noto il commissario Giovanni Legnini. Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo “opera di convincimento e persuasione“, con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri. Al momento sono 341 le persone sistemate in hotel, comprese quelle sfollate subito dopo la frana; una novantina hanno notificato di aver trovato autonoma sistemazione, e molte altre – rispetto alle oltre mille potenzialmente interessate – si sono spostate da sole verso famiglie e amici.