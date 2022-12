Alluvione Ischia: ancora nessuna traccia dei 4 dispersi, nuova perimetrazione della zona rossa

MeteoWeb

Corsa contro il tempo a Ischia, mentre è in arrivo un’ondata di maltempo che potrebbe complicare le ricerche di chi manca ancora all’appello. Proseguono infatti le ricerche dei 4 dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme, dopo il ritrovamento delle 8 vittime. Tra i dispersi i genitori dei 3 fratellini ritrovati senza vita, Michele di 16 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni. Secondo i vigili del fuoco i corpi di Gianluca Monti e Valentina Castagna potrebbero trovarsi sotto il solaio crollato. Gli altri 2 dispersi sono il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e un’altra giovane donna, Mariateresa Arcamone.

Tecnici e Protezione civile sono al lavoro per definire la nuova perimetrazione della zona rossa in vista della nuova allerta meteo. Tra domani e sabato sono attese condizioni meteo avverse che potrebbero determinare nuove criticità. La zona dovrebbe avere confini più ampi rispetto a quella attuale. La Prefettura di Napoli è al lavoro per definire entro il fine settimana, come ha detto il Prefetto Claudio Palomba, il “Piano speditivo di emergenza” di cui Casamicciola non era provvisto. Al Centro di coordinamento dei soccorsi, a Casamicciola, si sta anche approntando il piano di una eventuale evacuazione.

“Anche quando esistono i piani di protezione civile non vengono aggiornati, spesso vengono tenuti nei cassetti e non vengono portati a conoscenza dei cittadini, soprattutto nelle aree ad alto rischio,” ha affermato Arcangelo Francesco Violo nel corso della trasmissione Porta a Porta del 30 novembre. “I primi rilievi per la valutazione dei rischi residui effettuati dai geologi giunti sui luoghi nella mattinata di mercoledì 30 novembre, attivati dalla Prefettura di Napoli tramite l’Ordine dei Geologi della Regione Campania in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, indicano 300 abitazioni come ricadenti nel perimetro rosso“.

Al lavoro da oggi il neo Commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia Giovanni Legnini. E’ stato nominato ieri sera dal Dipartimento che fa capo al ministro Nello Musumeci, d’intesa con la Regione Campania. Legnini è Commissario per la ricostruzione post terremoto ad Ischia.