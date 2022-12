Alluvione Ischia, Prefetto: “3 corpi ritrovati, oltre 1.000 evacuati in caso di allerta”

MeteoWeb

Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba fa il punto della situazione sull’isola di Ischia, devastata dall’alluvione del 26 novembre, al termine di un incontro del comitato operativo. Presenti anche il neo Commissario Giovanni Legnini e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

“Abbiamo ulteriori tre ritrovamenti, tre delle quattro persone che mancavano. A questo punto mancherebbe un’ultima persona, e le ricerche stanno continuando”, ha detto Palomba in conferenza stampa, confermando il ritrovamento di tre corpi e che la lista dei dispersi dopo la frana a Casamicciola Terme è ormai composta da un solo nome. Gli sfollati sono “intorno alle 300 persone con 59 minori, e sono tutti collocati in strutture alberghiere o in abitazioni private presso familiari”, ha aggiunto.

Ischia: 600 edifici da sgomberare in caso di allerta

In totale, finora sono 1.134 gli edifici a Casamicciola Terme sui quali sono state compiute verifiche. “Mancherebbero pochissime unità ed entro stasera completeremo l’attività”, ha detto il Prefetto.

In caso di allerta meteo, almeno 1.000, forse 1.300, residenti ischitani dovranno abbandonare le proprie abitazioni fino a cessata emergenza. Gli edifici da sgombrare “sarebbero circa 600. Significa che in caso di allerta gialla e arancione sarà indicato a chi abita questi edifici di allontanarsi per la fase di allerta. Saranno sistemati esclusivamente in strutture alberghiere. Metteremo a disposizione pullman e tutto ciò che è necessario. Vogliamo ricorrere solo in casi estremi a palestre o altri edifici di questo tipo. Lo sgombero di queste persone verrà presidiato dalle forze dell’ordine e verranno presidiati anche i punti di accesso alla zona”, ha spiegato Palomba.

Legnini: “da stasera sarò sull’isola”

“Da parte mia c’è disponibilità totale. Già stasera mi recherò sull’isola. Nei prossimi giorni sarò con i sindaci, i cittadini, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e tutti gli attori di questa straordinaria e generosa opera di assistenza dopo un evento catastrofico“, ha detto Giovanni Legnini, durante la conferenza stampa.