Alluvione Ischia, Legnini: “il piano d’evacuazione ha funzionato. Le scuole primarie riaprono lunedì”

“L’operazione nel suo complesso è riuscita. Il piano di allontanamento dalle abitazioni ha funzionato“: è quanto ha affermato Giovanni Legnini, commissario per l’alluvione a Ischia durante una conferenza stampa in Prefettura a Napoli in videcollegamento da Casamicciola. “Abbiamo avuto la necessità di anticipare il provvedimento in seguito alla allerta meteo gialla a partire dalle 12 di ieri. Si erano creati i presupposti di necessità, urgenza e dovere di adottare i provvedimenti. L’anticipazione delle operazioni di tre ore ha consentito di completare un lavoro molto difficile e ben fatto, e cioè: approvare e delimitare in via definitiva la zona rossa, definire il piano speditivo per l’allontanamento, definire l’accordo con Federalberghi per l’accoglienza delle persone. Inoltre la protezione civile regionale ha predisposto mezzi, pulmini, punti raccolta e centri di smistamento“.

Il commissario ha reso noto inoltre che sull’isola le scuole del ciclo primario dovrebbero riaprire nella giornata di lunedì 5 dicembre mentre per le scuole di grado superiore la riapertura dovrebbe essere fissata per mercoledì 7. A breve Legnini terrà una riunione con tutti i sindaci dell’isola.