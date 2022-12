Alluvione Ischia: piogge contenute nella notte, oggi gli ultimi funerali

MeteoWeb

Notte trascorsa senza particolari criticità ad Ischia, dove da ieri sera alcune zone sono state evacuate per l’allerta meteo codice arancione diramata per la giornata di oggi. La pioggia caduta nelle scorse ore è stata contenuta e non si sono registrate ulteriori frane nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso 26 novembre. Quasi tutti gli abitanti dell’isola che vivono nella zona rossa di Casamicciola hanno lasciato le loro abitazioni trascorrendo la notte da amici o parenti oppure nelle strutture ricettive.

Oggi si terranno i funerali di altre 7 vittime dell’alluvione: alle 11 cerimonia funebre per la famiglia Monti e per Nikolinka Blagova ad Ischia Porto mentre alle 16 a Lacco Ameno sono in programma le esequie di Mariateresa Arcamone.