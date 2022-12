Alluvione Ischia: trovato corpo di donna, il bilancio delle vittime sale a 11

MeteoWeb

E’ stato trovato in via Santa Barbara a Casamicciola Terme il corpo di una donna: potrebbe trattarsi della salma di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, uno delle due ultime disperse della frana a Ischia.

Poche ore fa sono stati recuperati e identificati i corpi di Gianluca Monti, 37 anni, e di Salvatore Impagliazzo, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni. Impagliazzo era il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana. Monti era il padre dei tre bambini morti sotto il fango e già estratti dalle macerie.

Impagliazzo è stato trovato in via Santa Barbara, mentre Gianluca Monti è stato individuato in un’area che si ritiene sia il giardino della sua casa ma che il fango ha resto impossibile da mappare con certezza.

L’ultima dispersa è Valentina Castagna, la madre dei tre fratellini ritrovati senza vita.