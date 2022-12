Alluvione Ischia: si scava sotto la pioggia alla ricerca dell’ultimo disperso

MeteoWeb

La pioggia cade a tratti oggi a Ischia, mentre a Casamicciola Terme prosegue instancabile il lavoro dei soccorritori per individuare e recuperare il corpo dell’ultima dispersa della frana del 26 ottobre scorso, Maria Teresa Arcamone, 31 anni. Si continua a scavare in via Celario, primo punto di impatto della frana e da dove ieri è stato trovato un altro corpo, fino via Santa Barbara, dove ieri sono state recuperate le salme altri due dispersi.

Le condizioni meteo sono in peggioramento, e ciò aumenta i timori che il fango possa tornare in movimento e generare altri eventi franosi.

In caso di allerta gialla o arancione nel comune di Casamicciola e Lacco Ameno, i residenti saranno trasferiti negli alberghi, come previsto dal piano annunciato ieri dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Si tratta di una misura precauzionale provvisoria che consentirà a tutti i cittadini di restare tranquilli. Chi non è in zona rossa e non si sente sicuro potrà chiedere di essere trasferito in una nave che è attraccata al porto e che può ospitare chi ne ha bisogno.