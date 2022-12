Meteo, alluvione a Jeddah: città sommersa e voli cancellati | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno determinato una grave alluvione a Jeddah, città portuale sul Mar Rosso in Arabia Saudita. Le immagini mostrano strade e auto sommerse e anche numerosi veicoli trascinati via dalla furia dell’acqua (vedi video a corredo dell’articolo).

Nella notte, i residenti di Jeddah hanno ricevuto avvisi sui loro cellulari, che li esortavano a seguire le istruzioni della Protezione Civile e a stare lontano dalle aree in cui l’acqua potrebbe accumularsi. Le autorità hanno detto che stanno lavorando 24 ore su 24 per avvertire le persone della forte pioggia e invitarle a non lasciare le loro case, se non in caso di emergenza.

Un portavoce del Centro nazionale saudita di meteorologia ha pubblicato su Twitter che il distretto di Basateen di Jeddah ha registrato il livello più alto di precipitazioni con 54,2mm, seguito dall’aeroporto internazionale King Abdulaziz con 48mm. I voli in aeroporto sono stati ritardati ieri a causa del maltempo. Hussein Al Qahtani, portavoce dell’NCM, ha dichiarato: “la situazione delle piogge è accompagnata da torrenti, grandine, vento, polvere, scarsa visibilità e onde in aumento sulle città costiere“.

Allerte per pioggia sono state emesse per molte città nella regione della Mecca, tra cui Jeddah, Rabigh e Taif. Durante la preghiera del venerdì, le autorità della Mecca hanno assegnato punti di raccolta sicuri per le persone per parcheggiare temporaneamente i veicoli.

Alluvione a Jeddah, auto sommerse