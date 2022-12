Alluvione nel Messinese, Schifani: “mappare aree a rischio per attuare prevenzione”

MeteoWeb

Sono state ore molto difficili per il Messinese, dopo l’alluvione di ieri pomeriggio e la paura per il terremoto alle Eolie, avvertito anche in Sicilia. Sono state ore di duro lavoro anche per i soccorritori. “La Protezione Civile è molto efficiente in Sicilia“, ha sottolineato il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, parlando con i giornalisti a Catania dopo un incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Parlando dell’alluvione del Messinese, Schifani ha aggiunto: “il nostro obiettivo è realizzare una mappatura di tutte le aree a rischio, in modo tale che si possa realizzare un’attività preventiva ed evitare che accadano quei fenomeni pericolosi, come quelli di Ischia”.

Maltempo nel Messinese: decine di squadre della Protezione Civile regionale al lavoro

“Decine di squadre di volontari della Protezione civile regionale, provenienti da Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania dotate di pompe idrovore, materiali e mezzi, sono partite stamattina verso le zone alluvionate del messinese per aiutare quelle popolazioni che si sono svegliate con cantine e garage allagati. Molte strade risultano dissestate a causa del fango e dei detriti provocati dal nubifragio di ieri notte”. Lo ha comunicato la Protezione Civile siciliana.

“Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le organizzazioni di volontariato di protezione civile e i sindaci dei territori interessati. Il sistema di Protezione Civile regionale ha risposto con efficacia, evitando feriti, rispondendo alle chiamate di soccorso di tanti cittadini e, ancora adesso, è in piena attività per il rapido rientro nell’ordinario e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel pomeriggio è avvenuto il sopralluogo del capo della protezione civile siciliana, ing. Salvo Cocina, che ha costantemente informato della situazione il presidente Renato Schifani. A Barcellona, Milazzo e Terme Vigliatore sono operativi i COC – centro operativo comunale, luogo dal quale si attivano i vari interventi, sotto il coordinamento incessante della direzione generale e territoriale della Protezione Civile siciliana”, ha concluso l’ente.