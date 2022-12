Alluvione Senigallia: riprese le ricerche della donna dispersa

MeteoWeb

Da ieri sono riprese le ricerche di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara, nell’anconetano, che risulta dispersa dalla notte del 15 settembre scorso. Brunella è rimasta vittima dell’alluvione nel Senigalliese che ha fatto 11 vittime certe. A comunicare le riprese della ricerca, nel corso di una conferenza stampa, è stato il comandante dei vigili del fuoco della provincia di Ancona, Pierpaolo Patrizietti, in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona del corpo.

Il terremoto del mese scorso aveva fermato l’attività della task force e dopo la ripresa “si andrà avanti, sperando di raggiungere il risultato che tutti auspichiamo“. Dal 15 settembre al 15 ottobre, sono stati in 100 ad essere impegnati lungo i fiumi Misa e il Nevola: 50 vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e volontari. “Un impegno massimo – per Patrizietti –, per garantire sia le operazioni di soccorso e ricerca, sia la messa in sicurezza del territorio, i sopralluoghi e le verifiche nelle strutture, la movimentazione terra e la realizzazione delle mappe che hanno guidato le operazioni di ricerca, un lavoro fondamentale per il ritorno a condizioni di normalità del territorio“.

Il comandante dei vigili del fuoco di Ancona ha anche sottolineato che l’area colpita dall’alluvione è “molto più estesa” di quella interessata dalla frana a Ischia, dove stanno operando anche un funzionario e un tecnico Tas (Topografia applicata al soccorso) inviati dal comando.