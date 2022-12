Alto Adige: bonifica sui torrenti in Val Badia dopo il maltempo di agosto

MeteoWeb

A seguito delle frane e delle inondazioni avvenute in Alto Adige lo scorso 5 agosto, l’Ufficio bacini montani est sta effettuando una serie di lavori di bonifica e di pulizia lungo i torrenti a San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia.

Complessivamente per le misure di emergenza nel comune di San Martino in Badia sono stati investiti circa 400.000 euro. A Longiarù, nel rio di Bronsara è stato necessario rimuovere enormi quantità di materiale depositato attraverso la formazione di argini; nel rio di Chessl, sono state ripristinate le linee erose (elettricità, acqua, trasmissione dati) in collaborazione con l’Azienda elettrica e il comune.

A San Vigilio di Marebbe, l’opera di bonifica ha interessato il rio di Furcia, il rio di Corte ed il rio di San Vigilio. L’ultimo intervento è attualmente in corso sul rio di San Vigilio lungo la centrale elettrica, dove si sta riparando il muro con pietre ciclopiche. In collaborazione con l’Ufficio idrologia e dighe, sono stati effettuati, inoltre, dei lavori presso la stazione di misurazione di Longega. Per questi interventi nel comune di San Vigilio di Marebbe è previsto un investimento di circa 300.000 euro.