Clima: il 2022 è l’anno più caldo e uno dei più secchi mai registrati in Spagna

Il 2022 è stato l’anno più caldo di sempre in Spagna. Lo afferma l’AEMET, l’Agenzia Meteorologica della Spagna, comunicando il bilancio climatico per l’autunno e i dati preliminari relativi all’anno 2022.

Sebbene manchino pochi giorni alla fine dell’anno, è già certo che il 2022 sarà l’anno più caldo della serie storica in Spagna. Provvisoriamente, la sua temperatura media può essere stimata a +15,3°C. È un valore di 1,6°C superiore alla media normale. È la prima volta che un anno supera i 15°C di temperatura media da quando ci sono le registrazioni. Fatta eccezione per marzo e aprile, mesi freddi, il resto dei mesi è stato più caldo del normale, in particolare maggio, luglio e ottobre, che sono stati estremamente caldi. Per la prima volta, due stagioni consecutive nello stesso anno (estate e autunno) sono state le più calde della serie (sebbene l’autunno fosse pari a quello del 1983).

È stato anche un anno con poche precipitazioni in Spagna. Con alta probabilità, il 2022 sarà classificato come un anno molto secco. Contando le piogge registrate fino al 15 dicembre, questo è il terzo anno solare più secco della serie storica, superato solo dal 2005 e dal 2017. A fine novembre persisteva la siccità meteorologica iniziata a gennaio in tutta la Spagna. La prima quindicina di dicembre, molto piovosa (nella prima quindicina ha piovuto il 10% in più della media normale di un intero dicembre) ha potuto contribuire a capovolgere in parte la situazione, ma non ad alleviarla del tutto.

Un autunno caldo e con poche piogge in Spagna

In Spagna, il trimestre settembre-ottobre-novembre ha fatto registrare una temperatura media di +16,3°C, cioè 2°C in più rispetto alla media normale, al pari del 1983 come l’autunno più caldo della serie storica, il cui inizio risale al 1961. Le alte temperature per il periodo erano più evidenti nel Mediterraneo e nelle Isole Baleari, dove l’autunno è stato estremamente caldo, e per tutto il mese di ottobre, che è stato il secondo mese più caldo mai registrato, dietro solo a maggio 1964. Va notato che l’ultimo autunno in cui le temperature sono state al di sotto della media normale è stato nel 2010. Da allora ogni autunno ha avuto temperature sopra la media.

Le precipitazioni sono state scarse durante la maggior parte dell’autunno in Spagna. Complessivamente, 152 l/m² accumulati nel territorio peninsulare, un valore inferiore del 24% alla media normale (200 l/m²) e che gli conferisce un carattere molto secco. È stato il terzo autunno con meno piogge nel XXI secolo e il 14° più secco dall’inizio della serie storica. Ciascuno dei tre mesi autunnali ha registrato precipitazioni inferiori alla media. Settembre e ottobre sono stati secchi e novembre, nonostante precipitazioni inferiori alla media, è stato classificato come normale.

La distribuzione delle precipitazioni è stata disomogenea, ma nella maggior parte del Paese il carattere dell’autunno è stato normale, secco o molto secco. Solo in Galizia, Castilla y León meridionale, Aragona meridionale e punti del Mar Cantabrico orientale, Comunità Valenciana, Regione di Murcia e Isole Baleari, l’autunno è stato più piovoso del normale. Una menzione particolare meritano le Isole Canarie, dove l’autunno è stato molto umido, grazie soprattutto alle precipitazioni accumulate durante l’episodio associato alla tempesta tropicale Hermine, che ha rappresentato la maggior parte delle piogge registrate durante la stagione.

L’ottobre più caldo d’Europa

AEMET comunica, inoltre, che abbiamo vissuto il 4° settembre più caldo a livello globale. Gli ultimi dieci anni hanno visto i dieci mesi di settembre più caldi del pianeta. Ottobre è stato il terzo più caldo e, ancora una volta, i nove ottobre più caldi sulla Terra corrispondono a quelli che si sono verificati negli ultimi nove anni. Novembre 2022 è stato classificato come il nono più caldo nella sua serie mensile.

Per quanto riguarda l’Europa, il dato più rilevante è che l’ottobre 2022 è stato il più caldo del continente nella sua serie mensile, mentre novembre è stato il quinto più caldo. L’ultima stagione meteorologica, che copre i mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, è stata la terza più calda in Europa e in Inghilterra. AEMET segnala anche che è stato l’ottobre più caldo in Francia, Svizzera e Austria, che ha registrato anche la sua prima notte tropicale della storia ad ottobre. Lo scorso novembre, oltre ai record di calore, si sono distinte per il loro impatto le significative alluvioni di Ischia, riporta l’AEMET.

In relazione alla disponibilità idrica, a fine novembre gran parte del continente europeo, in particolare il sud-ovest, versava in una situazione di siccità meteorologica; questo nonostante durante l’autunno meteorologico la situazione sia migliorata rispetto a fine estate.