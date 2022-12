Antartide, Vigili del Fuoco impegnati nella 38esima spedizione italiana | FOTO

MeteoWeb

Vigili del Fuoco impegnati da ottobre in Antartide nella 38esima spedizione italiana, con il compito di fornire supporto logistico e tecnico al funzionamento della base italiana Zucchelli. Supporto viene dato anche alla realizzazione di una pista d’atterraggio, sulla quale il 21 novembre scorso è atterrato per la prima volta un aereo C130J dell’Aeronautica Militare.

Questa mattina dal Centro operativo nazionale del Viminale, il capo del Corpo nazionale Guido Parisi si è collegato in videoconferenza con i colleghi in ”più lontani in servizio”: “portiamo il saluto e l’augurio a chi sta operando in una missione importante, siete un punto di eccellenza italiana“, ha detto.