L’Anticiclone porta il freddo da inversione in Sicilia: estese gelate nelle zone interne | DATI

Risveglio particolarmente freddo stamani nelle zone interne della Sicilia e anche in alcune aree costiere dell’isola grazie all’inversione termica. Gelate nelle zone interne con temperature piombate a 0°C a Piazza Armerina, Castelvetrano, Paternò, Nicolosi e Linguaglossa, +1°C a Randazzo, +2°C a Bronte, +3°C a Pedara, Salemi, Castellammare del Golfo e Partinico, +4°C a Misilmeri, +5°C a Catania, Siracusa, Ragusa e Agrigento.

Il vento e le nubi hanno invece mantenuto decisamente più alte le temperature minime di tante altre località: la temperature non è infatti scesa sotto i +12°C a Messina e Pantelleria, +11°C a Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela e Acquedolci, +10°C a Palermo, Cefalù, Termini Imerese, Falcone e Terme Vigliatore. Nei prossimi giorni le temperature rimarranno stazionarie, per poi aumentare sensibilmente a partire da Sabato 24 Dicembre quando l’anticiclone determinerà una bolla di caldo anomalo proprio sulla Sicilia e sul Sud Italia con un’impennata termica clamorosa che regalerà una settimana di primavera, con temperature massime stabilmente oltre i +20°C in tutta l’isola.