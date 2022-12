Archeologia, gruppi preistorici comunicavano tra loro prima dell’agricoltura: lo studio

MeteoWeb

La conoscenza di come produrre e utilizzare la ceramica era condivisa tra le comunità di cacciatori-raccoglitori in Europa. La comunicazione avveniva tramite reti regionali guidate dalla parentela, ancora prima della diffusione dell’agricoltura. E’ quanto spiega un articolo pubblicato su Nature Human Behaviour. I risultati, basati sull’analisi dei resti di ceramica, suggeriscono che le tradizioni della ceramica abbiano avuto origine nell’Asia centrale o nella Siberia occidentale e siano state riprese da società di cacciatori-raccoglitori in tutto il continente.

Precedenti ricerche hanno esaminato la diffusione dell’agricoltura in tutta Europa. Si sa però poco delle società di cacciatori-raccoglitori che vivevano nel continente all’inizio del periodo dell’Olocene, da circa 12.000 anni fa. Le società di cacciatori-raccoglitori in Europa facevano affidamento sulla caccia, il foraggiamento e la pesca per la sussistenza. Hanno lasciato una documentazione archeologica relativamente scarsa rispetto alle prime società agricole.

Lo studio

Rowan McLaughlin e colleghi hanno analizzato i resti di 1.226 vasi di ceramica provenienti da 156 siti di cacciatori-raccoglitori in Europa orientale e Russia. Hanno combinato la datazione al radiocarbonio, insieme ai dati sulla forma e la decorazione dei vasi in ceramica, e le analisi dei residui organici trovati all’interno dei vasi. Le loro scoperte suggeriscono che la diffusione della ceramica avvenne relativamente rapidamente verso ovest dal 5900 a.C. in poi. Inoltre, impiegò solo 300-400 anni per avanzare di oltre 3.000 km (o fino a 250 km in una singola generazione). L’analisi delle forme e della decorazione della ceramica suggerisce che si è diffuso attraverso un processo di trasmissione culturale. Le correlazioni tra le proprietà dei vasi e il modo in cui sono stati utilizzati potrebbero riflettere le tradizioni sociali ereditate dalle successive generazioni di cacciatori-raccoglitori.

Inoltre, gli autori trovano prove che le ceramiche sono state utilizzate per cucinare una vasta gamma di cibi. Questo suggerisce che l’adozione della ceramica non è stata guidata da specifiche pressioni economiche o ambientali.

Gli autori notano che le prove della ceramica sono limitate dalla variabilità nella sopravvivenza dei manufatti archeologici. Sono dunque necessarie ulteriori ricerche per aiutare la comprensione della natura interconnessa di queste comunità.