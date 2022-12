Argentina, tifoso scala l’obelisco di Buenos Aires per festeggiare il Mondiale | FOTO

MeteoWeb

Tutta l’Argentina è in festa per la vittoria di Messi e compagni nella finale dei Mondiali di calcio contro la Francia, che ha riportato la Seleccion sul tetto del mondo per la terza volta. In tutto il Paese, sono scoppiati enormi festeggiamenti, con le città e le piazze invase dai tifosi in festa. Incredibili le immagini che arrivano da Avenida 9 de Julio, a Buenos Aires, una delle principali arterie viarie del centro della capitale argentina, stracolma di persone. Qualcuno ha deciso di avere una vista del tutto esclusiva della scena. Per festeggiare la vittoria dell’Argentina, infatti, un tifoso è salito in cima all’obelisco, uno dei simboli di Buenos Aires, alto 67 metri, affacciandosi ad una delle quattro finestre che si trovano sulla cuspide.

Un gesto folle, dettato dall’euforia per l’impresa calcistica, ma decisamente pericoloso. Le immagini del tifoso, rimasto sulla punta dell’obelisco per un bel po’, sventolando la bandiera dell’Argentina sopra la folla oceanica, sono diventate virali in rete.

In realtà, diversi tifosi hanno tentato di salire sull’obelisco, con le forze dell’ordine che cercavano di bloccarli. Il tifoso ha raggiunto la cima dell’obelisco dall’interno, cercando di riprendere tutto con il suo smartphone. L’obelisco, infatti, ha 7 pianerottoli, 206 gradini e un’altezza di 67,5 metri. Ad un certo punto, l’uomo arrivato in cima non riusciva più a scendere: solo l’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di riportarlo giù.