Artemis: un viaggio epico verso la Luna, un ammaraggio storico. Orion sta tornando sulla Terra

AGGIORNAMENTI

L'ultimo burn La navicella spaziale Orion ha effettuato un ultimo burn, una accensione del suo motore, per posizionarsi correttamente, mentre completa la missione di quasi un mese attorno alla Luna. Lo splashdown rimane in programma alle 18:40 ora italiana.

Orion separata dal modulo di servizio, inizia il rientro Sono iniziate le operazioni di discesa di Orion: la capsula si è separata correttamente alle 18 dal modulo di servizio, che è stato costruito dall’ESA (dotato di pannelli solari, motore e propellente). Il modulo di servizio brucerà in modo innocuo nell’atmosfera terrestre al rientro sull’Oceano Pacifico. La traiettoria di Artemis I è progettata per garantire che eventuali parti rimanenti non rappresentino un pericolo per le persone o le rotte di navigazione.

Imbarcazioni in acqua nella zona di splashdown La Marina degli Stati Uniti ha schierato sei piccole imbarcazioni nella zona di splashdown di Orion mentre la USS Portland attende al largo della costa della Baja California.

Tutto pronto per le operazioni di discesa Le operazioni di discesa di Orion inizieranno alle 18 ora italiana, quando è prevista la separazione della capsula dal modulo di servizio, che è stato costruito dall’ESA ed è dotato di pannelli solari, motore e propellente utilizzati per raggiungere la Luna e ritorno. Il modulo di servizio non è più necessario e finirà in mare in modo tale da non rappresentare un pericolo per Orion o per le persone a terra.

Rientro a 40mila km/h, test fondamentale per lo scudo termico Se tutto andrà secondo i piani, Orion entrerà in atmosfera, sopra l’Oceano Pacifico, intorno alle 18:20 ora italiana, viaggiando a 40mila km/h. Questa velocità genererà molto attrito: lo scudo termico di Orion dovrà sopportare temperature fino a 2.800°C, circa la metà della temperatura della superficie del Sole. MISSIONE ARTEMIS I Orion oggi torna sulla Terra: ecco tutte le fasi dell'epico ammaraggio e come vedere il rientro La capsula “rimbalzerà” sull’atmosfera superiore e poi tornerà giù, come una roccia che salta sulla superficie di uno specchio d’acqua. Dopo questo “salto”, Orion scenderà attraverso l’atmosfera con i paracadute, con splashdown alle 18:40 ora italiana. Una nave della US Navy, la USS Portland, attenderà nelle vicinanze per recuperare la navicella e trasportarla al porto di San Diego.