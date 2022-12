Oggi manovra cruciale per Orion: la capsula della missione Artemis è pronta a tornare sulla Terra

MeteoWeb

Orion è pronta a tornare a casa: il team della missione Artemis I si è riunito mercoledì 30 novembre per decidere se la capsula può lasciare l’orbita lunare, come da programma, oggi 1° dicembre. Tutti i membri del team si sono espressi positivamente, quindi la navicella è pronta per la partenza.

La manovra cruciale avrà luogo oggi alle 22:54 ora italiana e durerà 105 secondi. Se tutto andrà secondo i piani, Orion condurrà un altro burn più lungo il 5 dicembre durante un sorvolo lunare ravvicinato. Quest’ultima manovra manterrà la capsula sulla rotta per il suo ritorno sulla Terra, che avverrà con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico l’11 dicembre.

Orion, dal lancio allo splashdown

La capsula è stata lanciata dal Kennedy Space Center della Florida il 16 novembre in una missione di 26 giorni progettata per testare i suoi sistemi e assicurarsi che possa in futuro trasportare astronauti.

Orion viene spinta nello Spazio da un modulo di servizio fornito dall’Agenzia Spaziale Europea. Il veicolo incorpora grandi propulsori necessari per effettuare manovre.

La scorsa settimana il modulo ESA ha effettuato due accensioni chiave per posizionare Orion in un’orbita retrograda distante (DRO). Si chiama “distante” perché il percorso porta Orion molto lontano dalla superficie lunare e “retrogrado” perché la inserisce nella direzione opposta alla direzione di movimento del corpo lunare.

La prima missione Artemis con equipaggio è attualmente prevista per la fine del 2024. Un volo Orion che vedrebbe anche gli astronauti mettere piede sulla superficie lunare potrebbe avvenire già nel 2025 o 2026.