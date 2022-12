Artemis, Orion lascia l’orbita lunare: la capsula sta tornando sulla Terra

MeteoWeb

Orion sta tornando a casa. La capsula senza equipaggio della missione Artemis della NASA ha completato con successo un’accensione dei motori che l’ha messa sulla rotta verso la Terra. Il burn è iniziato alle 22:54 di ieri ora italiana ed è durato poco meno di 2 minuti.

“Orion ha effettuato un burn nominale di 1 minuto e 45 secondi per lasciare l’orbita retrograda distante,” ha annunciato la commentatrice di NASA TV Shaneequa Vereen durante la diretta dell’agenzia. I pannelli solari della navicella oscillavano dolcemente avanti e indietro nelle immagini, mentre una “piccola Terra” brillava sullo sfondo.

Orion ha quindi iniziato il viaggio di 10 giorni verso casa. Se tutto andrà secondo i piani, la capsula effettuerà uno splashdown nell’Oceano Pacifico al largo della costa della California l’11 dicembre. La NASA e la Marina degli Stati Uniti hanno già iniziato l’addestramento per l’operazione di recupero che segnerà la fine della missione Artemis I.

Il programma Artemis

Orion è stato lanciato in cima al massiccio razzo Space Launch System (SLS) della NASA lo scorso 16 novembre, dando il via ad Artemis I. La missione è la prima del programma Artemis dell’agenzia, che mira a stabilire un avamposto lunare sostenibile con equipaggio vicino al Polo Sud della Luna entro la fine del decennio.

La prima missione Artemis era intesa come test sia per il veicolo SLS che per la capsula Orion per garantire che entrambi fossero idonei al volo e sicuri per trasportare equipaggi umani nello Spazio profondo. Se Artemis I proseguirà come previsto, la prossima missione, Artemis II, porterà gli astronauti in orbita attorno alla Luna nel 2024. Gli esseri umani rimetteranno piede sul satellite non prima del 2025 con Artemis III.

SLS e Orion banco di prova per le future missioni

Finora, Artemis I ha soddisfatto i parametri di riferimento, secondo la NASA. I responsabili della missione hanno annunciato mercoledì 30 novembre che il lancio di SLS del 16 novembre ha mostrato che il veicolo ha funzionato esattamente come previsto.

“Il primo lancio del razzo Space Launch System è stato semplicemente strabiliante,” ha dichiarato il responsabile della missione Artemis Mike Sarafin. “Mentre la nostra missione con Orion è ancora in corso e continuiamo a acquisire nuove informazioni nel corso del volo, i sistemi del razzo hanno funzionato come previsto,” ha aggiunto.

Anche Orion, nel frattempo, si è comportata meravigliosamente. Un’importante pietra miliare, l’inserimento del veicolo spaziale in orbita retrograda distante attorno alla Luna, è stato raggiunto il 25 novembre.

Con l’ultimo burn, Orion ora ha iniziato un lungo e solitario viaggio verso casa e senza dubbio invierà splendide immagini e filmati come ha fatto finora durante il suo volo.