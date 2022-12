Missione Artemis, il viaggio di Orion prosegue verso la Florida

MeteoWeb

Dopo aver volato verso la Luna ed essere rientrata sulla Terra, la capsula Orion dovrebbe finalmente terminare il suo lungo viaggio, probabilmente entro la fine del 2022, in Florida.

La navicella si trova su un camion diretto al Kennedy Space Center della NASA dopo lo splashdown avvenuto nell’Oceano Pacifico l’11 dicembre, a conclusione della missione Artemis I, hanno spiegato i funzionari della NASA. Orion ha orbitato attorno alla Luna, ha effettuato un ammaraggio da manuale e successivamente si è preparata per il suo viaggio attraverso il Paese, verso la Florida da quando è arrivata nel porto di San Diego il 13 dicembre.

“Una volta al KSC, i tecnici apriranno il portello e preleveranno diversi payload come parte delle operazioni di de-servicing,” hanno spiegato i funzionari della NASA. “Oltre a rimuovere i payload, lo scudo termico di Orion e altri elementi verranno rimossi per l’analisi“.

Prima di salire sul camion, gli ingegneri hanno ispezionato i finestrini di Orion e hanno posizionato delle coperture rigide, per proteggere i vetri dal lungo viaggio via terra. I membri del team hanno anche sgonfiato cinque airbag sulla parte superiore di Orion, necessari nel caso in cui il veicolo spaziale fosse caduto capovolto nel Pacifico.

A parte un esperimento di biologia prelevato da Orion poco dopo il suo arrivo in porto, molti dei payload sono ancora a bordo del veicolo spaziale: tra questi 3 manichini, un peluche Snoopy, Shaun the Sheep, statuette Lego e una versione spaziale di Alexa di Amazon, tra le altre cose.

La NASA dovrebbe nominare l’equipaggio di Artemis II all’inizio del 2023, con l’Agenzia spaziale canadese che farà un annuncio parallelo sul proprio astronauta in missione. Artemis II orbiterà attorno alla Luna non prima del 2024 per testare i sistemi di supporto vitale su Orion. Dovrebbe seguire la prima missione di allunaggio, Artemis III, riportando gli astronauti sul satellite nel 2025.