L’Associazione Astrofili Spezzini compie 44 anni

“Il 9 dicembre di quest’anno l’Associazione Astrofili Spezzini (A.A.S) compie 44 anni: venne fondata infatti nel lontano Dicembre 1978 da una decina di soci per lo più studenti universitari e delle scuole superiori”. Lo riporta la stessa associazione in una nota.

“La prima fase della vita dell’Associazione, che copre tutti gli anni ’80, fu caratterizzata da due attività principali: la prima riguardava l’autocostruzione dell’Osservatorio Astronomico ritenuto già allora strumento indispensabile per la vita stessa dell’Associazione, la seconda riguardava l’inizio e lo sviluppo della pubblica divulgazione attuata attraverso molteplici iniziative con conferenze, mostre fotografiche e pubbliche osservazioni.

L’Osservatorio venne completato dai soci autofinanziandosi e fu inaugurato il 14 Aprile 1989. Durante la gestione della A.A.S., fino al 2007, raggiunse molta notorietà̀ grazie allo studio delle Supernovae extragalattiche e le prime scoperte di Asteroidi tramite le prime tecnologie CCD, uno dei primi osservatori amatoriali italiani ad ottenere il codice MPC “126”.

Sempre quest’anno, precisamente l’8 Luglio, l’Associazione ha vinto il Bando, indetto dal Comune della Spezia, per l’assegnazione in concessione della gestione dell’Osservatorio Astronomico di Monte Viseggi, ora nominato Osservatorio Astronomico “Luciano Zannoni”, in onore di un membro storico che credette fortemente nella sua realizzazione. Quindici anni dopo, dunque, l’Osservatorio ritorna in gestione all’A.A.S. che ne ideò e pose a termine la realizzazione.

Negli anni l’Associazione ha operato sul Territorio con osservazioni pubbliche e Conferenze, di nota quella effettuata alla Biblioteca Civica “Beghi” da Margherita Hack in nostra presenza e successiva partecipazione all’inaugurazione dell’Osservatorio in veste di madrina.

Tra le manifestazioni di pubblica osservazione si ricorda quella del 1984 per il passaggio della cometa di Halley che vide la partecipazione di qualche migliaio di persone. Sempre in quegli anni furono realizzate molte serate pubbliche osservative in concomitanza delle manifestazioni dell’Estate Spezzina e la grande mostra fotografica (astronomica) organizzata in sala Dante sempre nel 1984.

Durante il congresso dell’Unione Astrofili Italiana (U.A.I.) del 1990 l’associazione presenta il suo primo lavoro scientifico riguardante la campagna osservativa della cometa Levy 1990c. Un anno dopo, nel 1991 viene acquistato il primo CCD (ST4 della SBIG), una camera digitale per la ricerca e lo studio astronomico che porterà al progetto della realizzazione di un Atlante di Galassie che verrà completato due anni dopo, con un totale di circa 500 galassie idonee alla ricerca di Supernovae con tecnologia CCD. Dai primi anno ’90 l’A.A.S. ha collaborato attivamente anche con la sezione di ricerca visuale di Supernovae extragalattiche dell’U.A.I. della quale è stata responsabile nel biennio 1995-96. Negli anni di ricerca scientifica sono stati inoltre scoperti ben 7 Asteroidi, frutto di un lavoro di grande passione e tenacia da parte dei soci scopritori, in questo campo l’Associazione può fregiarsi del titolo di Guinness World Record, avendo tra le sue fila il più giovane astrofilo ad aver scoperto un asteroide.

Attualmente l’Associazione continua a svolgere attività di ricerca scientifica, quali monitoraggio e conferma di N.E.A. (Near Earth Asteroid), ossia oggetti potenzialmente pericolosi per un eventuale impatto sulla Terra, attività che svolge in collaborazione con la NASA, che grazie al contributo di astrofili di tutto il mondo ha sotto controllo le traiettorie di questi Asteroidi; campagne fotometriche in collaborazione con la sezione Asteroidi UAI; misure AFHRO di varie comete in collaborazione con la Sezione Comete UAI e recentemente ha contribuito alla scoperta della natura binaria dell’asteroide Berg e conferma della natura cometaria dell’asteroide BN109.

Solo quest’anno ha tenuto 15 Conferenze sul territorio, tra cui “Precessione degli equinozi e anno processionale”;” Pianeti vicini e lontani”; “Dante e la Cosmologia”; “Conferenza solstizio d’estate” nonché la presentazione del libro “Sulle Rotte del Ghiaccio e del fuoco” della nostra socia Vulcanologa, Astrobiologa e divulgatrice scientifica Sabrina Mugnos oltre a due conferenze sul problema dell’Inquinamento Luminoso, a Borghetto Vara e Varese Ligure.

Le serate osservative pubbliche, sempre nel 2022, sono state ben 35 ed hanno attraversato tutto il territorio spezzino e le province limitrofe, da Sesta Godano a Bibola (MS), Borghetto Vara, Romito Magra, La Spezia, San Terenzo, Portovenere, Riomaggiore (Santuario di Montenero), Sarzana ed altre ancora.

La Associazione ha inoltre il patrocinio del Comune della Spezia per qualsiasi attività sul territorio comunale in cui promuove il GWR e con il quale ha già all’attivo diversi eventi come il progetto “Mille e una notte” e “Spezia Outdoor” presso il nuovo Parco delle Mura.

Collabora inoltre attivamente, organizzando eventi di materia astronomica con numerose altre associazioni o enti del Territorio, che teniamo a ringraziare, quali il CAI, PRO LOCO del Golfo, PRO LOCO Biassa, PRO LOCO Cadimare, PRO LOCO Borghetto Vara, AUSER, ASSONAUTICA, CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria), UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), ACCADEMIA CAPPELLINI, Amici Isola del Tino, AGESCI, Progetto un mare di stelle, Associazione per il Mare. Per approfondire tutta la storia dell’associazione, dell’osservatorio e le nostre attività vi diamo appuntamento sul sito www.astrofilispezzini.org e su tutti i canali social e ricordiamo i prossimi appuntamenti tutti dedicati al Natale Spezzino: si comincia l’11 dicembre con la batteria valdilocchi, in collaborazione con la pro loco del Golfo e CAI la Spezia e a seguire il 16 dicembre in passeggiata Morin con l’evento un mare di stelle congiunto con la terza edizione di un “Un mare di stelle” in collaborazione con la biologa Erika Mioni di percorsi nel blu”, conclude la nota.