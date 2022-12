Spazio e divulgazione: bilancio più che positivo per l’Associazione Astrofili Spezzini

MeteoWeb

Questo 2022 si chiude con un bilancio più che positivo per i soci dell’Associazione Astrofili Spezzini, un sodalizio nato nel 1978. Le attività di divulgazione pubblica – commenta il responsabile della divulgazione Roberto Cioni – sono state quasi una a settimana, spaziando tra le osservazioni pubbliche ai telescopi e le conferenze, con un raggio di azione piuttosto notevole, oltre ai confini della delegazione nazionale dell’Unione Astrofili Italiani (La Spezia e Val di vara) effettuando serate anche in Lunigiana e Toscana. Sul fronte della ricerca, guidati da Giulio Scarfi l’associazione chiude l’anno con 42 circolari Mpec di conferma di NEA, oggetti potenzialmente pericolosi per la terra, tracciati dai soci dall’Osservatorio Iota Scorpii (Giulio Scarfi e Luigi Sannino) e gli osservatori Il Coreggiolo (Sirio Negri) e SN1572 Tycho Observatory la Spezia (Luca Bertagna), 3 campagne fotometriche Minor Planet Bullettin in collaborazione con la sezione asteroidi dell’UAI, Misura e conferma da parte del socio Roberto Zambelli (Presidente della Società Astronomica Lunae) e dall’italiano Riccardo Papini dell’esopianeta TOI-2196b collaborando con il team internazionale TESS. Nominati il sesto e settimo asteroidi dell’Associazione 58691 “Luigisannino” e 69565 “Giulioscarfi”.

Tantissime le attività portate avanti dalla socia scrittrice Sabrina Mugnos, dalla presentazione dei suoi due ultimi libri “Atlante del grande Nord” e “Terra inquieta” a Vercelli, Mediateca civica Sergio Fregoso, salone internazionale del libro di Torino, Basilica di San Gaudenzio, Libriamoci e Peccioli, oltre le varie conferenze pubbliche tenute durante le serate (Madonna di Montenero, Castello San Giorgio e Batteria Valdilocchi)e le numerose interviste televisive e radiofoniche tra cui citiamo “Aspettando Colombo” per la Tv Svizzera, radio Capital, Radio 3 e le lezioni tenute al liceo scientifico di Vercelli e la Spezia.

L’Associazione ha inoltre patrocinato due importanti eventi, Dante e la Cosmologia tenuta dal Prof. Sperello dei Serego Alinghieri, astrofisico di fama internazionale che si è svolta presso la sala della Fondazione Carispezia, sale che dopo pochi mesi hanno visto l’esposizione delle foto nella mostra fotografica indetta dalla Fondazione “InAttesa Fotografia e territorio”, ricevendo inoltre una menzione speciale per il progetto e il primo film documentario a tema astronomico proiettato in città, “STAR STUFF” prodotto dal regista iraniano Milad Thangshir.

“Tutte queste attività sono state possibile grazie ai protocolli d’intesa siglati durante l’anno con importanti realtà locali – commenta il presidente Luigi Sannino – che di seguito vorrei ringraziare per la fiducia e il supporto che non hanno mai fatto mancare a livello locale: CAI la Spezia, Arcigni, Meteo Spezia, Proloco Biassa, Comune di Arcola, Proloco del Golfo, Assonautica, Accademia Capellini e nazionale, tra i quali citiamo L’UNPLI (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) nella persona di Giorgio Antognoli e l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), con referente Maurizio Soldani per la costruzione della terza ionosonda sul territorio nazionale (L’unica al Nord) per lo studio del meteo spaziale su un terreno di proprietà dell’associazione. Questo connubio darà alla nostra associazione l’accesso ai dati scientifici utili per lo studio e la ricerca. Altro connubio importante ma di respiro internazionale è l’adesione al progetto Europeo Percorsi nel Blu della professoressa Erika Mioni con la quale la nostra associazione sta collaborando nella serie di eventi “Un mare di stelle”. Il traguardo più importante sicuramente, atteso da tutti i soci, è stato riprendere in gestione l’Osservatorio astronomico di Monte Viseggi, dopo averlo costruito negli anni ’80 ora ci attendono 12 anni di gestione per farlo tornare ai fasti degli anni novanta, che contiamo di inaugurare in primavera. Ottimo il lavoro svolto anche sul fronte dell’inquinamento luminoso con due conferenze tematiche sull’argomento nei comuni della Val di Vara (dove ricordiamo siamo delegazione territoriale e abbiamo una sede concessa dal Comune di Borghetto di Vara) e Varese Ligure, oltre alle decine di segnalazioni di impianti fuori norma, che visto il periodo storico non favorevole, daranno un aiuto anche all’ambiente. Anche la crescita dei soci è stata esponenziale agli eventi proposti, chiudiamo l’anno con sessanta soci e tanti bambini, a dimostrazione che l’astronomia è a portata di tutti. Ringrazio inoltre tutti i soci a partire dal comitato direttivo ai più attivi durante tutte le serate, Giampietro Cattoi, Francesco Francini, Stefano Benaglia, Giovanni Parente, Roberto Cioni, Giulio Scarfi, Luca Bertagna, sirio Negri, Marianna Passani, Simona Mercanti, Glenda Acerbi, Andrea Austi, Ingrid Roncarolo, Chiara Cioni, Loris Martini, Giuseppe Tavaglione, tutti i soci della Società Astronomica Lunae di Sarzana, l’Amministrazione comunale della Spezia, i Servizi Bibliotecari nelle persone di Sara Bruschi e Claudia Bocciardi e non per ultime le testate giornalistiche cartacee la Nazione, il Secolo XIX e le online, Città della Spezia, Gazzetta della Spezia, Liguria Notizie, La Spezia News e MeteoWeb per le centinaia di articoli pubblicati durante l’anno“.

