L’astronauta Roberto Vittori: “lo Spazio è il futuro della transizione ecologica”

“Se vogliamo la transizione ecologica dobbiamo guardare allo Spazio e in particolare all’idrogeno“: è quanto ha dichiarato l’astronauta Roberto Vittori, intervenendo alla Farnesina alla presentazione del progetto ‘I ACT’ – Italy&Irena Action for Climate Toolkit, per la formazione di giovani leader e attivisti internazionali in materia di transizione energetica e cambiamento climatico.

Dopo aver raccontato le straordinarie sensazioni che si vivono in orbita, Vittori ha dichiarato: “Da lassù si capisce che l’atmosfera è una risorsa pregiata ma fragile e sottilissima e le risorse dell’ecosistema terrestre sono delicate e vanno preservate, e che lo Spazio è il nostro futuro“. “Se vogliamo mitigare i cambiamenti climatici e lavorare ad una transizione energetica dobbiamo attingere alle risorse extratmosfera“. “Nei prossimi 20 anni dobbiamo concentrare gli investimenti governativi nell’utilizzo delle risorse come l’energia solare, l’idrogeno o l’elio 3, questa è la sfida,” ha concluso l’astronauta.