Astronaute, inaugurata mostra a Madrid: spicca Samantha Cristoforetti

Ha spiccato su tutte Samantha Cristoforetti, prima comandante donna della Stazione Spaziale Internazionale, nella nuova mostra ‘Astronaute‘, inaugurata oggi a Madrid. L’esposizione, ospitata dal Museo Nazionale delle Scienze Naturali, patrocinata anche dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, pone l’accento sulle esperienze di protagonisti delle esplorazioni spaziali, in particolare donne, con l’obiettivo di “motivare giovani a intraprendere studi scientifici“. Cristoforetti, da poco rientrata dalla missione spaziale Minerva, si è vista dedicare uno dei pannelli della mostra, oltre che una vetrina con materiale dedicato alla sua attività. Al pubblico vengono presentati diversi aspetti dei viaggi spaziali, così come gli sviluppi di missioni storiche.

“Il contributo della mostra ‘Astronaute’ è di fondamentale importanza, perché omaggia il ruolo precursore di queste donne nella storia dell’umanità“, ha affermato l’ambasciatore italiano Riccardo Guariglia, presente all’inaugurazione dell’esposizione. Guariglia ha posto l’accento sul fatto che “l’importante lavoro” svolto da Cristoforetti rappresenta un “motivo d’orgoglio per l’Italia“. Presenti, tra gli altri, anche l’ambasciatrice Usa in Spagna Julissa Reynoso e la biotecnologa spagnola Sara García, appena selezionata dall’Esa come astronauta di riserva. Quest’ultima ha esternato la propria volontà di diventare un “punto di riferimento” per bambine e ragazze che vogliono seguire i passi delle donne che si occupano di scienza.

La mostra ‘Astronaute‘, organizzata da Rocavivas Eventos e sostenuta dal Consiglio Superiore per le Ricerche Scientifiche spagnolo (Csic), resterà aperta fino al 29 maggio 2023.