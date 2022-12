Astronauti della ISS guardano i mondiali di calcio: con loro una simpatica mascotte | VIDEO

MeteoWeb

I membri dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale hanno assistito oggi, insieme, alla partita per il terzo posto dei Mondiali in Qatar. Il match ha visto sfidarsi Croazia e Marocco, con la prima che ha avuto la meglio per 2 a 1. E anche domani, domenica 18 dicembre, l’equipaggio assisterà alla finale, che vedrà sfidarsi Francia e Argentina. A raccontare i retroscena della ISS è stato il cosmonauta di Roscosmos, Dmitry Petelin.

Ma non solo. Come si può vedere dal video in alto, girato da Petelin, a bordo della ISS c’è una piccola mascotte del calcio a forma di astronauta, che ha la Luna al posto del pallone.