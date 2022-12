Astronomia: terza tappa a La Spezia con “Un mare di stelle”

MeteoWeb

Si è svolta ieri, presso la Passeggiata Morin, la 3° tappa del progetto itinerante “Un mare di stelle”, un’iniziativa di successo inserita all’interno della kermesse natalizia “Natale sotto le stelle” con il Patrocinio del Comune della Spezia e Autorità Portuale. L’evento ha visto attivamente impegnati Erika Mioni, docente e Biologa responsabile del progetto Percorsi nel Blu ISA2, affiancata da Christian Sbernardori, e Luigi Sannino, Presidente dell’Associazione Astrofili Spezzini, supportato dallo Staff dell’associazione, Simona Mercanti, Francesco Francini, Roberto Cioni, Gianpietro Cattoi, Stefano Benaglia, Giovanni Parente, Luca Bertagna, Sirio Negri, Glenda Acerbi, Andrea Austi e Ingrid Roncarolo.

Per l’analisi biologica si è fatto uso di microscopi ottici e stereo microscopi, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta di specie tipiche di ambienti marini antropizzati e naturali: specie termosensibili bioindicatrici, alghe corallinacee, spugne, specie aliene di Briozoi e resti di Posidonia oceanica. L’occasione di Scienza condivisa è divenuta anche motivo di confronto e di sensibilizzazione sul valore della conservazione della biodiversità marina, in relazione a problematiche ambientali legate all’inquinamento, ai cambiamenti climatici e alla diffusione di specie aliene.

I telescopi degli astrofili hanno esplorato la vastità del cielo stellato alla scoperta delle costellazioni e dei pianeti Giove e Marte (che si trova in questo momento in opposizione quindi nella migliore posizione osservativa) e la nebulosa di Orione, nell’omonima costellazione regina d’inverno.

Gli Organizzatori ringraziano per il supporto e partecipazione: l’Associazione “Amici dell’Isola del Tino”, CAI della Spezia, Assonautica e Life on the Sea.