Auguri di Buon Natale e Buone Feste in tutte le lingue del mondo! IMMAGINI, VIDEO e FRASI per Facebook e WhatsApp

MeteoWeb

Buon Natale 2022 e Buone Feste: certamente le parole che sentiamo e sentiremo di più in questi giorni. Chi non viene bombardato di auguri di questi tempi, soprattutto su WhatsApp e Facebook?

Il giorno di Natale è ormai arrivato: è il momento perfetto quindi per condividere immagini simpatiche e frasi significative.

Per l’occasione proponiamo esempi di auguri di Buone Feste e Buon Natale in tutte le lingue del mondo (gallery in alto, frasi e video di seguito):

Albanese: Gezur Krislinjden

Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah

Basco: Zorionak eta Urte Berri On

Boemo: Vesele Vanoce

Bretone: Nedeleg laouen na bloavezh mat

Catalano: Bon Nadal i un Bon Any Nou

Ceco: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok

Cinese (Cantonese): Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun

Cinese (Mandarino): Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan

Cingalese: Subha nath thalak Vewa

Coreano: Sung Tan Chuk Ha

Croato: Sretan Bozic

Danese: Glædelig Jul

Estone: Ruumsaid juuluphi

Fiammingo: Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar

Filippino: Maligayan Pasko

Finlandese: Hyvaa joulua

Francese: Joyeux Noel et Bonne Année

Gallese: Nadolig Llawen

Giapponese: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto

Greco: Kala Christouyenna

Indonesiano: Selamat Hari Natal

Inglese: Merry Christmas and Happy New Year

Islandese: Gledileg Jol

Lituano: Linksmu Kaledu

Macedone: Sreken Bozhik

Maltese: LL Milied Lt-tajjeb

Norvegese: God Jul, or Gledelig Jul

Occitano: Pulit nadal e bona annado

Olandese: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Polacco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia

Portoghese (Brasile): Boas Festas e Feliz Ano Novo

Portoghese: Feliz Natal

Rumeno: Sarbatori vesele

Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva?is Novim Godom

Sardo: Bonu nadale e prosperu annu nou

Serbo: Hristos se rodi

Slovacco: Sretan Bozic oppure Vesele vianoce

Sloveno: Vesele Bozicne. Screcno Novo Leto

Spagnolo: Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo

Svedese: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År

Tailandese: Sawadee Pee Mai

Tedesco: Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Ucraino: Srozhdestvom Kristovym

Ungherese: Kellemes Karacsonyi unnepeket

Vietnamita: Chung Mung Giang Sinh