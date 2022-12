Spagna, autobus cade in un fiume a causa della pioggia: sei morti e due sopravvissuti

MeteoWeb

Dramma in Spagna dove un autobus è caduto in un fiume. Il bilancio è di sei morti e due sopravvissuti. E’ accaduto la notte scorsa: l’autobus è caduto da un ponte in Galizia, nel nord-ovest della Spagna.

I servizi di emergenza hanno annunciato su Twitter di aver recuperato i corpi senza vita inizialmente di due passeggeri. Successivamente l’Afp ha appreso dalla Guardia Civil spagnola del ritrovamento di altre due vittime vicino al relitto, tra cui una donna. Altre due persone, tra cui l’autista del bus, sono state ricoverate in ospedale. Alla fine il bilancio è stato di sei morti.

L’autobus del gruppo Monbus è caduto per 40 metri fino al fiume Lerez all’altezza del Comune di Cerdedo-Cotobade, lungo la strada N-541 che collega Lugo e Pontevedra. Lo riferisce la protezione civile, citata dal quotidiano spagnolo El Pais, che aggiunge che ci sono solo 2 sopravvissuti, cioè il conducente, di 63 anni, e una passeggera, che è riuscita a dare l’allarme chiamando i soccorsi dal cellulare per avvertire che il veicolo era caduto e si stava riempiendo d’acqua.

Quando l’incidente è avvenuto c’era una forte pioggia. I soccorritori, che hanno ripreso le ricerche oggi dopo che erano state sospese a causa delle condizioni estreme del fiume, anche dopo avere parlato con il conducente non sono sicuri se a bordo si trovassero 8 o 9 persone. La Guardia civil tuttavia, visto che nessuno ha denunciato la scomparsa dell’eventuale presunta nona persona a bordo, ha dato per escluso che ci sia un disperso e ha dichiarato concluse le ricerche.