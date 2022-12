Azzannato da un orso mentre passeggia, salvo per miracolo grazie al suo cane

MeteoWeb

Vivo per miracolo un 33enne residente nel Frusinate, salvato dal suo cane che stava portando a passeggio. L’uomo è stato aggredito da un orso, ed ha riportato una ferita all’addome e a una gamba: è accaduto lungo i tornanti della Provinciale 666 per Forca d’Acero, in territorio di San Donato Valcomino. L’orso lo ha aggredito prima con una zampata e poi con un morso all’addome.

Nonostante le ferite, il 33enne è riuscito a fuggire e a trovare riparo su un albero. Grazie al suo cane che ha distratto l’orso, è poi riuscito a salire in macchina ed a chiedere soccorso. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del “Santa Scolastica” di Cassino dove è stato refertato con una prognosi di 20 giorni.