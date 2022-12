Babbo Natale arriva in Russia su un blindato: “la slitta si è bloccata” | VIDEO

MeteoWeb

“La mia slitta si è bloccata e i soldati russi hanno accettato di aiutarmi in modo che potessi arrivare a Cathedral Square e accendere le luci dell’albero di Natale“. Con queste parole Babbo Natale si è presentato a Belgorod, città della Russia europea occidentale, per l’accensione dell’albero di Natale.

“Ha dato ai bambini fucili d’assalto?“, si chiede qualcuno su Twitter dove il video è diventato virale.

In realtà il problema è stato logistico: nella regione di Belgorod non arrivano più treni da tempo, come anche in altre città di confine come Kursk. Sebbene inizialmente Belgorod e Stary Oskol fossero nel programma delle ferrovie russe, sono state in seguito eliminato. E Babbo Natale non ha potuto fare altro che giungere a bordo di un mezzo blindato dell’esercito.