La Basilica di San Benedetto a Norcia riapre dopo 6 anni dal terremoto

MeteoWeb

Il cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia sarà aperto al pubblico da giovedì 15 dicembre. Sarà possibile accedere all’interno della “casa” in ricostruzione del patrono d’Europa prenotandosi, entro il lunedì che precede la visita, presso lo spazio Digipass, inviando una e mail a digipass@comune.norcia.pg.it oppure telefonicamente allo 0743665853. E’ la prima volta che succede sei anni e due mesi dopo il drammatico terremoto del 30 Ottobre 2016.

“Lo avevamo annunciato già lo scorso 30 ottobre in occasione del sesto anniversario del sisma quando abbiamo potuto fare la commemorazione dentro alla cripta ricostruita e ora per tutti sarà possibile accedere all’interno del cantiere della Basilica di San Benedetto per potersi emozionare, come noi la prima volta“, ha detto il sindaco Nicola Alemanno. “Grazie al Ministero per la Cultura, al soprintendente per il Terremoto del Centro Italia, Paolo Iannelli e al soprintendente dei Beni culturali dell’Umbria Giuseppe Lacava, per averci dato questa possibilità – ha aggiunto -, quella cioè di poter superare le barriere del cantiere, di poter vedere e di poterci riavvicinare a questo sito che, per i nostri concittadini, rappresenta un luogo del cuore“. Gli ingressi avverranno a giovedì alternati, in gruppo composto fino ad un massimo di 15 persone e dureranno dalle 12 alle 12,45.