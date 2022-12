Regno Unito, il bimbo eroe del laghetto ghiacciato: a 10 anni si è sacrificato per salvare la vita agli altri bambini

MeteoWeb

Si chiamava Jack Johnson uno dei tre bambini morti ieri mattina nel Regno Unito, vicino Birmingham, annegato nelle gelide acque di un laghetto ghiacciato. Il ghiaccio si è rotto mentre i bambini stavano giocando sul ghiaccio e le acque gelide del lago li hanno risucchiati rapidamente. La differenza tra Jack e gli altri bambini è che lui non stava giocando sul ghiaccio: era in compagnia del nonno con cui stava passeggiando sul bordo del lago quando, vista la scena dei coetanei risucchiati dal lago, ha deciso di tuffarsi nell’acqua ghiacciata per aiutarli e salvarli. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Solo uno dei quattro è riuscito a salvarsi, il più piccolo: ha appena sei anni ed è stato estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale dov’è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Jack, invece, è annegato a soli dieci anni. Gli altri due bimbi morti avevano 8 e 11 anni. Un dramma che ha scosso il Paese britannico e