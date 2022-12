Accordo tra Blue Origin, Lockheed Martin e Boeing per nuovo lander lunare

MeteoWeb

Blue Origin, la società spaziale fondata e sostenuta da Jeffe Bezos, ha dichiarato in un tweet di far parte di un gruppo di aziende che ha presentato un’offerta alla Nasa per sviluppare un lander lunare in grado di trasportare gli astronauti sulla superficie della luna nelle future missioni di Artemis, il programma spaziale dell’agenzia. I partner di Blue Origin nella sua includono Lockheed Martin e Boeing.

La proposta della compagnia spaziale di Bezos arriva dopo che la Nasa ha scelto SpaceX di Elon Musk, con un contratto da 2,9 miliardi di dollari per gestire una missione lunare che dovrebbe avvenire nel 2025. L’agenzia spaziale ha commissionato altri lavori a SpaceX, per l’utilizzo del lander lunare Starship e per una futura missione nel 2027.