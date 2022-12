Bollette: atteso un calo per la luce e un aumento del gas a dicembre

MeteoWeb

Per le tariffe dell’elettricità “arrivano finalmente buone notizie” mentre per il gas non è ancora tempo di ribassi. E’ la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, secondo cui “la variazione stimata in base ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell’ordine del 25%, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh”. L’Arera renderà nota la variazione entro fine anno.

Quanto al gas, ha spiegato Tabarelli all’ANSA, è atteso “un aumento delle bollette di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo“.

Bollette: il Codacons sulle previsioni Nomisma

“Se dovessero trovare conferma le previsioni di Nomisma Energia, il forte ribasso della luce del 25% equivarrebbe ad un risparmio su base annua pari a 432 euro a famiglia sulla bolletta dell’elettricità“. Lo afferma il Codacons, che fa i calcoli sulle ripercussioni dei prossimi aggiornamenti tariffari per le tasche dei consumatori. “Una discesa del 25% delle tariffe della luce porterebbe la bolletta media dell’energia elettrica ad attestarsi a quota 1.350 euro annui a famiglia, con una riduzione rispetto alla spesa sostenuta nell’intero 2022 (1.782 euro) di ben 432 euro – analizza il Codacons – Al contrario un rialzo del gas del 20%, così come previsto da Nomisma, porterebbe le tariffe a quota a 1,48 euro al metro cubo, equivalente ad una spesa annua pari in media a 2.072 euro a famiglia”.

“In ogni caso sul futuro andamento dei prezzi di luce e gas nel 2023 pesano numerose incognite – afferma il Codacons – Dopo il clima mite delle ultime settimane, l’arrivo del freddo nei mesi di gennaio e febbraio potrebbe far schizzare al rialzo le quotazioni del gas, con effetti sull’aggiornamento tariffario mensile di Arera. Occorrerà poi capire se e come sarà attuato il price cap varato dall’Europa, meccanismo sulla cui reale efficacia si nutrono molti dubbi”.