Tre bombe d’aereo trovate a Milano, domani il disinnesco

I militari del Genio guastatori disinnescheranno domani mattina 3 ordigni bellici inesplosi trovati nell’area ex Innocenti di via Rubattino a Milano, di proprietà della Società Camozzi Group di Brescia, che si trova vicino alla Tangenziale Est.

Si tratta di tre bombe d’aereo americane da 500 libbre risalenti alla II Guerra Mondiale, che contengono ciascuna 119 kg di esplosivo amatolo, equivalenti a 154 chili di Tnt.

Gli specialisti del Genio rimuoveranno i dispositivi di innesco sul posto, con il despolettamento, e trasporteranno poi, con l’aiuto della Polizia stradale, gli ordigni neutralizzati nel sito di brillamento.

Le operazioni di brillamento saranno eseguite lunedì in una cava di estrazione inerti di proprietà del Consorzio di Vaprio D’Adda.

Per eseguire in piena sicurezza il despolettamento la zona sarà totalmente evacuata per un raggio di 468 metri dagli ordigni, con blocco nell’area della circolazione stradale e aerea e con l’interdizione delle aree verdi. All’interno dell’area di sicurezza non sono presenti abitazioni da evacuare, in ogni caso lo sgombero delle persone eventualmente presenti inizierà alle 7 di domani e si concluderà entro le 9.