Manovra, arriva il bonus casa green: detrazione del 50% dell’importo

MeteoWeb

Gli emendamenti del governo sulla manovra stanno per prendere forma, seppur lentamente. Tra le prime novità spicca il bonus per l’acquisto di case ‘green’. Si valuta inoltre un’ulteriore stretta al Reddito di cittadinanza, riducendo da 8 a 7 i mesi di sussidio e risparmiando circa 200 milioni. In serata sono stati sciolti solo i nodi su fisco ed enti locali. La parte più “corposa” è rimandata a domani.

Per favorire la ripresa del mercato immobiliare, arriva la detrazione del 50% dell’importo corrisposto per l’Iva per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica (in classe A e B) effettuati entro il 31 dicembre 2023. In manovra entreranno anche due misure stralciate dal dl Aiuti quater: la proroga al 31 dicembre 2022 della Cilas per il superbonus al 110% e la norma ‘salva-sport’, che consente la rateizzazione in 60 rate dei versamenti sospesi per il Covid, a società sportive, federazioni e enti di promozione.

Si stringe intanto sul pos, per cui si valuta una riduzione della soglia da cui scattano le multe da 60 a 30-40 euro: “Nelle prossime ore troveremo una soluzione“, assicura il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto.