Brasile, Lula nomina l’attivista per l’Amazzonia Marina Silva nuovo Ministro dell’Ambiente

MeteoWeb

Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato giovedì che l’attivista dell’Amazzonia, Marina Silva, sarà il prossimo Ministro dell’Ambiente del paese. L’annuncio indica che la nuova amministrazione darà priorità alla repressione della deforestazione illegale, anche se ciò significa entrare in conflitto con potenti interessi agroalimentari.

Chi è Marina Silva

Nata nella foresta amazzonica, Marina Silva è una figura di spicco nella lotta contro il riscaldamento globale in Brasile e la sua nomina a Ministro dell’Ambiente è un segno dell’importanza che la nuova amministrazione vuole dare a questa lotta. Marina Silva, 64 anni, è stata ministro dell’Ambiente durante i precedenti mandati di Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) prima di dimettersi nel 2008, accusandolo di non averla sostenuta abbastanza nella sua lotta per la difesa dell’Amazzonia. Ma questa ex casalinga, tre volte candidata alle presidenziali senza successo (2010, 2014, 2018), si è riconciliata con Lula per sconfiggere Jair Bolsonaro. In cambio del suo sostegno, Marina Silva ha ottenuto dall’ex metallurgista una serie di promesse, tra cui la creazione di un’autorità nazionale per la sicurezza climatica incaricata di verificare l’attuazione delle azioni di riduzione dei gas serra. Alle elezioni legislative di ottobre, questa donna di colore è stata eletta deputato federale, in rappresentanza dello Stato di San Paolo. Tornata al governo, Marina Silva intende utilizzare la sua credibilità e il suo capitale politico nella lotta contro il riscaldamento globale e per la conservazione dell’Amazzonia. Il suo aspetto fragile nasconde una forza interiore che le ha permesso di superare un’infanzia povera, gravi problemi di salute e l’ostilità di un ambiente politico particolarmente maschilista e razzista. Dopo aver fallito il terzo posto alle elezioni presidenziali del 2010 e del 2014, con quasi 20 milioni di voti e poi 22 milioni, l’ambientalista è arrivata ottavo nel 2018 con un solo milione di voti, nelle elezioni vinte da Bolsonaro. La deforestazione in Amazzonia è aumentata di quasi il 60% durante il mandato del presidente di estrema destra, rendendo il compito ancora più urgente. Maria Osmarina Marina Silva Vaz ha avuto un background atipico. È nata nel 1958 nello stato di Acre, nel cuore dell’Amazzonia brasiliana. Tre dei suoi 11 fratelli sono morti in tenera età e lei ha perso la madre a 15 anni. A 11 anni, camminava per 14 km al giorno per aiutare il padre a cogliere gli alberi della gomma e a raccogliere il lattice. “Mi alzavo alle quattro del mattino per tagliare la legna per il fuoco. Preparavo un’insalata di caffè e banane con un uovo. Quella era la nostra colazione”, dice sul suo sito ufficiale. Affetta da numerosi problemi di salute, è sopravvissuta a tre epatiti e a cinque attacchi di malaria. Ironicamente, è stato il primo attacco di epatite, all’età di 16 anni, a darle l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti. Si è recata a Rio Branco, la capitale dell’Acre, per curarsi e ha deciso di entrare in convento. Due anni dopo, la novizia ha rinunciato a farsi suora, ma ha scoperto la Teologia della Liberazione, un movimento della sinistra cattolica famoso per la sua lotta contro la povertà e le violazioni dei diritti umani. Le ha dato anche la possibilità di studiare: analfabeta a 16 anni, ha conseguito la prima laurea 10 anni dopo, dopo aver lavorato come addetta alle pulizie per pagarsi l’università. La sua carriera politica è iniziata con il sindacalista Chico Mendes, un difensore dell’Amazzonia assassinato nel 1988. Eletta consigliere comunale a Rio Branco, a 36 anni è diventata la più giovane senatrice della storia del Brasile. A lungo associata alla sinistra, è ora vista con maggiore favore dalla comunità imprenditoriale.