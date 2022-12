Buffalo riemerge dalla neve: volontari aiutano le famiglie a uscire dalle case dopo la storica tempesta | FOTO

MeteoWeb

Dopo che Buffalo è stata colpita da nevicate record, un’organizzazione della città nello stato di New York sta facendo tutto il possibile per garantire che tutti siano in grado di uscire dalle case in modo efficiente e sicuro. L’organizzazione, Buffalo Gives, ha lavorato per giorni per aiutare i bisognosi in città dopo che la peggiore tempesta di neve ha colpito l’area alla Vigilia di Natale. Quando i residenti nell’East Side di Buffalo sono rimasti intrappolati diversi giorni dopo la tempesta, l’organizzazione ha pubblicato una richiesta di aiuto sui social media per spalare via la neve e consentire di uscire a coloro che erano ancora intrappolati.

“Sappiamo che ci sono familiari anziani e bambini che necessitano di cure mediche immediate. Se hai uno spazzaneve, una pala o un cuore per la nostra città, incontraci“, ha postato l’organizzazione su Facebook la sera del 28 dicembre. La richiesta di aiuto ha avuto effetto quando dei perfetti sconosciuti si sono riuniti per liberare le strade dalla neve. “La Bill’s Mafia si è mobilitata oggi per venire a scavare nel lato est di Buffalo perché non possiamo sederci e non fare nulla”, ha detto la fondatrice di Buffalo Gives Lydia Dominick al giornalista di AccuWeather National Bill Waddell, riferendosi al soprannome dei fan di Buffalo Bills.

La missione è diventata nota come “Snowplow Mafia” ed è durata tutta la giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre. “Quello che speravamo di ottenere era ripulire vialetti e marciapiedi e consentire a queste famiglie che sono rimaste bloccate nelle loro case dalla Vigilia di Natale di uscire prima del fine settimana e ottenere le cose di cui hanno così tanto bisogno“, ha spiegato Dominick.

Le estreme condizioni di bufera di neve provocate dalla tempesta hanno fatto sì che alcuni residenti la paragonassero alla famosa bufera di neve del 1977, tra cui il volontario John Slowik di Tonawanda (New York), che ha affermato che la tempesta di quest’anno potrebbe essere stata peggiore. “In generale, per tutti, questa è molto peggio. Voglio dire, il bilancio delle vittime è stato superiore a quella del ’77“, ha detto Slowik a Waddell. Questo evento passerà alla storia come una delle tempeste invernali più mortali di Buffalo, superando la storica bufera di neve del 1977, responsabile della morte di 29 persone.

Martedì 27 dicembre, Buffalo Gives ha annunciato che si unirà alla Thurman Thomas Family Foundation per aiutare a raccogliere fondi per aiutare la comunità di Buffalo a riprendersi dalla devastazione della bufera di neve. La Thurman Thomas Family Foundation si concentra sul fare la differenza attraverso programmi che supportano l’istruzione, la salute e il benessere in città, secondo il loro sito web.

La missione per Buffalo Gives è iniziata quando i vicini di Dominick hanno aiutato a tirare fuori la sua famiglia e lei ha voluto ricambiare. “Il modo in cui ti senti quando sai quanto lavoro hai di fronte, che tu ne sia fisicamente capace o meno. La tua comunità che si riunisce e si mobilita per aiutare la tua famiglia. Sembra così personale”, ha detto Dominick. “Questa comunità si sta riunendo in un modo che in realtà non mi sorprende molto perché questo è ciò che fa Buffalo… Sappiamo davvero come amare i nostri vicini e farlo bene”.

La tempesta invernale sugli USA

L’evento della bufera di neve faceva parte di una enorme tempesta invernale che si è abbattuta su più della metà degli Stati Uniti proprio a ridosso del Natale. La tempesta ha scatenato la storica nevicata effetto lago che ha prodotto venti da uragano e condizioni di whiteout nell’area di Buffalo. Circa il 60% del Paese si è ritrovato sotto qualche forma di allerta meteo invernale e sono stati registrati nuovi record di temperatura in più città.

Degli almeno 64 decessi confermati a causa della tempesta invernale, almeno 39 provengono dalla contea di Erie, nello stato di New York, che comprende la grande area di Buffalo. Almeno 17 di questi decessi provengono da persone trovate fuori. Altre cause di morte includono assenza di riscaldamento, rimanere bloccati nei veicoli, eventi cardiaci mentre veniva spalata la neve e servizi di emergenza giunti in ritardo. Mercoledì 28 dicembre, le autorità si sono recate di porta in porta per condurre controlli sanitari.

La tempesta di neve a Buffalo

La tempesta è iniziata come un evento di pioggia per Buffalo, con la città che ha ricevuto 50mm venerdì 23 dicembre, battendo il precedente record giornaliero di 43,9mm che resisteva dal 1878. Quando è arrivata l’aria artica, la pioggia si è trasformata in una forte nevicata. L’aeroporto di Buffalo ha registrato visibilità a zero per quasi 16 ore da mezzogiorno di venerdì fino alle prime ore del mattino della Vigilia di Natale. Oltre 1,2 metri di neve hanno ricoperto parti della contea di Erie fino a martedì 27 dicembre. L’ufficio del National Weather Service (NWS) a Buffalo ha misurato 1,32 metri di neve fino al 27 dicembre presso il Buffalo-Niagara International Airport.

Buffalo ha ufficialmente superato i 2,54 metri per la stagione lunedì 26 dicembre. Questo è più della media stagionale della città per l’intero inverno, che è di 2,42 metri, secondo il meteorologo di AccuWeather Ryan Adamson. Per fare un confronto, Buffalo ha avuto solo 27,2cm di neve lo scorso inverno alla fine di dicembre.