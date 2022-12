Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare precipita a Trapani: trovato vivo il pilota | LIVE

MeteoWeb

Un caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, di stanza nell’aeroporto di Trapani-Birgi e che stava facendo rientro alla base da una ricognizione nell’entroterra., è precipitato nella frazione di Locogrande intorno alle 18:30 di questa sera. Il pilota è stato trovato vivo in serata, intorno alle 20:10 in contrada Ponte Granatello, a circa tre chilometri dallo scalo. Sarebbe riuscito ad azionare il seggiolino eiettabile del velivolo dell’Aeronautica militare. L’uomo è stato condotto in ospedale. La zona è transennata.

Il contatto con la torre di controllo si è interrotto mentre l’Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all’aeroporto, nella zona di Guarrata a Marsala dove si stanno concentrando le ricerche a pochi chilometri dell’aeroporto di Trapani Birgi. Il velivolo proveniva dall’entroterra ed era diretto a Birgi. Il suo arrivo era atteso nel pomeriggio.

L’aereo è precipitato in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche del pilota. Chiuso l’Aeroporto di Trapani-Birgi, tutti i voli sono dirottati sul vicino scalo di Palermo.

Il Caccia Eurofighter, aereo da combattimento per la difesa

E’ un caccia di ultima generazione, nomenclatura aeronautica F-2000A, l’aereo Eurofighter del 37esimo Stormo dell’Aeronautica militare precipitato nel Trapanese. Come si legge sul sito della Forza Armata, si tratta del più avanzato aereo da combattimento sviluppato in Europa e l’inserimento di questi velivoli nel servizio d’allarme nazionale, garantito dai reparti dell’Aeronautica Militare per la Difesa Aerea 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, permette di fornire una maggiore capacità a quel complesso dispositivo che, in pochi minuti, assicura il decollo dei caccia per intercettare e identificare qualunque traccia aerea sospetta rilevata dai radar. Il 37esimo Stormo è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale grazie a un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla Nato.