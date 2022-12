Cade nel lago e ha un principio di ipotermia: soccorso turista

MeteoWeb

Un turista 57enne di Firenze è stato soccorso dalla stazione di Sappada (Udine) del Soccorso alpino e speleologico e dall’elisoccorso regionale dopo essere caduto in acqua nel laghetto di pesca sportiva al rifugio Ziegelhütte.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, voleva aiutare il cane che era caduto nel laghetto e dopo averlo tirato fuori dall’acqua, non riusciva più uscirne a sua volta. Un passante lo ha aiutato ma, una volta fuori, essendo rimasto in acqua per una decina di minuti, il 57enne aveva un principio di ipotermia. L’equipaggio sanitario dell’elisoccorso, atterrato poco lontano, lo ha riscaldato con una coperta termica e il medico di bordo lo ha sottoposto a una visita medica.