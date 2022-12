Cade in un pozzo di 15 metri a San Severo: recuperato dopo ore di ricerche

MeteoWeb

I carabinieri di San Severo, nel Foggiano, hanno salvato la vita ad un anziano caduto accidentalmente all’interno di un pozzo. L’uomo, di 80 anni, originario di San Marco in Lamis, si era allontanato dalla sua abitazione nella mattinata precedente, in cerca di erbe selvatiche ed ortaggi. Verso le 4 di ieri pomeriggio, però, la nuora dell’anziano, non vedendolo rientrare a casa, ha allertato, chiamando il numero 112, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Severo, preoccupata per le sorti del suocero. I militari della Cio Calabria si sono quindi recati immediatamente sul posto. La zona di ricerca – contrada San Riccardo nelle campagne di San Severo – era un enorme appezzamento di terra con poca luce, dato l’orario, e con enormi difficoltà della zona rurale di ricerca.

I militari hanno proseguito le ricerche consapevoli che l’anziano difficilmente avrebbe superato la notte a causa delle rigide temperature invernali. Dopo alcune ore, rastrellando la zona centimetro per centimetro, a circa due chilometri di distanza dal terreno di proprietà dell’anziano, i militari hanno sentito dei lamenti provenire da lontano e, nonostante le scarse condizioni di visibilità, sono riusciti a capire che provenivano da un pozzo. Così hanno accertato che l’uomo si trovava in un pozzo profondo 15 metri. I Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 sono riusciti mettere in salvo l’anziano, che miracolosamente è stato trovato in buone condizioni di salute. Il giorno dopo l’80enne si è recato nella sede dei Carabinieri di San Severo per ringraziare i militari, che lo hanno salvato, volendosi scattare anche una foto con i suoi salvatori.