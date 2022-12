Caffé contaminato da sostanza chimica, il richiamo del Ministero della Salute: “cialde e capsule pericolose” | DETTAGLI

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha segnalato a titolo precauzionale il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di caffé espresso in capsule e cialde con i marchi Consilia e Lo Zio d’America, prodotti da Caffé Trombetta Spa nello stabilimento di via dei Castelli Romani, 132 a Pomezia (Roma) per la potenziale presenza di ocratossina oltre i limiti di legge.

I prodotti interessati sono:

“ Capsule Compatibili Espresso Arabica 50×5,5g” del marchio Zio d’America, capsule in confezioni da 275 grammi, con il numero di lotto 02CD05B (data di scadenza/termine minimo di conservazione 05-02-2024)

“ Capsule Compatibili Espresso Arabica 10×5,5g ” del marchio Zio d’America, capsule in confezioni da 55 grammi, con il numero di lotto 01CD07B (data di scadenza/termine minimo di conservazione 07-02-2024)

“ Cialda Consilia Espresso Arabica 18x7g ” del marchio Consilia, cialde in confezione da 126 grammi, con il numero di lotto 01DD04B (data di scadenza/termine minimo di conservazione 04-02-2024)

“ L’Espresso Capsule Trombetta Arabica 10×5,5g ” del marchio Trombetta, capsule in confezioni da 55 grammi, con il numero di lotto 02AD07B (data di scadenza/termine minimo di conservazione 07-02-2024)

“Capsula DG Consilia Espresso Arabica 16x7g” del marchio Consilia, capsule in confezioni da 112 grammi, con il numero di lotto 01ND02B–01ND03B (data di scadenza/termine minimo di conservazione 02-03/02/2024).

I consumatori che avessero acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati sono pregati di riportarli al punto vendita.