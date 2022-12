Caldo in tutt’Italia, temperature primaverili da Nord a Sud | DATI

MeteoWeb

Non è solo il Sud a fare i conti con un caldo anomalo. Se quella di oggi, martedì 27 dicembre, è una delle giornate più calde degli ultimi decenni per la terza decade di dicembre al Sud, anche nel resto d’Italia le temperature sono oltre la media. Oggi è il giorno più caldo finora di queste festività natalizie caratterizzate dalla presenza di un possente anticiclone, che sta facendo schizzare le temperature verso l’alto in tutta Italia. Oltre alle punte fino a +25-26°C in Sicilia e Sardegna, spiccano anche i +18-19°C in Toscana e i +13-14°C in Pianura Padana.

Tra le temperature più rilevanti di oggi, segnaliamo dunque: +26°C a Bronte, Paternò, +25°C a Catania, Siracusa, Mineo, Aidone, Randazzo, Castiadas, +24°C a Modica, Villaputzu, Barisardo, +23°C a Enna, +22°C a Cosenza, +21°C a Cagliari, +20°C a Messina, Terracina, Sabaudia, +19°C a Roma, Latina, Pisa, Genova, +18°C a Firenze, Napoli, Benevento, Lecce, Brindisi, Ancona, Macerata, Imperia, +17°C a Savona, Prato, Empoli, Viareggio, +16°C a La Spezia, +14°C a Milano, Como, Alessandria, Vercelli, Pordenone, +13°C a Novara, Aosta.

L’anticiclone continuerà a dominare la scena sull’Italia almeno fino all’inizio del nuovo anno, determinando ancora tempo stabile e temperature oltre la media.