Caldo anomalo e sabbia del Sahara: al Sud è un’Immacolata africana

Caldo anomalo e tanta sabbia del Sahara per il secondo giorno consecutivo al Sud Italia: la bolla di polvere desertica che ieri ha oscurato il sole su Calabria e Sicilia oggi s’è spostata un po’ più a est, sul mar Jonio, ma continua ad interessare il Sud e in modo particolare la Calabria e il Salento, seppur in modo meno significativo rispetto a ieri.

Il sole splende, seppur in modo timido, non completamente oscurato come ieri ma comunque filtrato dalla nuvola di materiale desertico in sospensione sull’atmosfera. Le temperature sono eccezionalmente miti per il periodo: la colonnina di mercurio ha raggiunto +22°C a Siracusa, +21°C a Bari e Catania, +20°C a Palermo e Reggio Calabria, +19°C a Messina, Lecce, Cosenza, Trapani e Lamezia Terme, +18°C a Napoli, Salerno, Taranto, Crotone, Brindisi e Olbia. E’, insomma, un giorno dell’Immacolata particolarmente anomalo sotto il profilo meteorologico al Sud Italia, dai connotati tipicamente africani. E domani farà ancora più caldo, almeno nei versanti tirrenici ma anche lungo le coste del medio e basso Adriatico, per l’effetto favonio provocato dallo scirocco in arrivo nel giorno più folle di questa stagione in cui al Nord avremo le prime nevicate in pianura Padana.

